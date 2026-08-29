Almere City, cumartesi Keuken Kampioen Divisie'de çok önemli bir galibiyet aldı. Flevoland ekibi, De Graafschap'ı 1-4 mağlup etti ve böylece mümkün olan 12 puanın 10'unu topladı. Eredivisie hasreti çeken De Graafschap ise sezonun ilk galibiyetini hâlâ alamadı ve dört maç sonunda 1 puanda kaldı.

Yaklaşık yarım saatin ardından Almere, De Vijverberg'de öne geçti. Sol kanattan yapılan ortaya Druijf dokundu ve kale önünde birkaç metre mesafeden bulduğu net kafa fırsatını değerlendirdi: 0-1.

Bu, Druijf'in Almere adına üst üste dördüncü lig maçında da gol attığı anlamına geliyordu. 28 yaşındaki forvet, bu sezon daha önce FC Den Bosch, Jong PSV ve Vitesse'ye karşı da gol atmıştı.

İlk yarının uzatma dakikalarında zaman zaman etkili oynayan De Graafschap karşılık verdi. Julian Kania, ceza sahası çizgisinin hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve düzgün bir vuruşla ağları buldu.

De Graafschap ikinci yarıda da fena görünmedi, ancak bitime yirmi dakika kala Almere sert vurdu. Emmanuel Poku, hızlı kullanılan bir taç atışının ardından çok fazla boş alan buldu ve topu arka direğe aşırdı; Druijf de ağları sarstı: 1-2.

Bitime on dakika kala Almere fişi çekti. Derinlemesine gönderilen top, iyi bir kafa indirilişinin ardından sağ tarafta Olivier de Nijs'e ulaştı. De Nijs de neredeyse hiç beklemeden sert bir orta yaptı. Enzo Cornelisse topu buldu ve düzgün bir vuruşla skoru 1-3'e getirdi.

Maçın sonlarına doğru De Nijs, etkili oyuna sonradan girişini sezonun ilk golüyle süsledi. Druijf pasını De Nijs'e verdi, o da kaleciyi geçip topu ağlara gönderdi: 1-4. De Nijs'in ayağında 1-5 fırsatı da vardı, ancak topu aşırtma vuruşla dışarı gönderdi.



