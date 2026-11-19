İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham'ın sahip olduğu büyük potansiyel ve oyuncunun Eflatun-Beyazlılardaki geleceği hakkında konuştu. Ferdinand, önümüzdeki yıllarda takımda kalmaya karar vermesi halinde Bellingham'ı bekleyen büyük ödülün altını çizdi.

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48 yaşındaki Ferdinand, İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre kendi podcast'inde şunları söyledi: " Jude Bellingham Madrid'de kalırsa Real Madrid'in kaptanı olacak. Kalmaya karar verirse kulüpte kaptanlık bandını takacak."

Kariyeri boyunca West Ham, Bournemouth, Leeds United, Manchester United ve Queens Park Rangers formalarını giyen eski İngiliz savunma oyuncusu, Bellingham'ın yeteneklerini övdü ve futbolun her yönünde başarılı, sıra dışı bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Ferdinand şöyle devam etti: "Bellingham inanılmaz bir oyuncu. Oyunun her alanında 8 ya da daha yüksek bir not alıyor. Sahanın her bölgesinde baskıdan kurtulabiliyor, topla ileri çıkacak güce sahip. Aynı zamanda geriye dönüp topa yeniden sahip olabiliyor, top kapıyor, rakiplerine müdahale ediyor ve onlara baskı yapıyor."

Ferdinand ekledi: "Bunun yanı sıra gol atma ve kritik anlarda parlama yeteneğine de sahip. İngiltere formasıyla ortaya koyduğu seviye, daha önce milli takımda böyle performanslar sergileyen bir oyuncu görüp görmediğimizi sorgulamama neden oluyor."

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Ferdinand, İngiltere'nin birkaç gün önce Madrid'de UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçta Bellingham'ın etkisine de değindi. Eski futbolcu, oyuncunun saha içindeki parlak performansının yanı sıra gördüğü medya ve ticari ilginin boyutunu da alaycı bir üslupla anlattı.

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Ferdinand, "Maç başladı ve Jude sanki 'Pardon, ilgiyi yeniden bana çevirebilir miyiz? Spot ışıkları tekrar bana dönmeli. Ne de olsa artık birçok markanın yüzüyüm' der gibiydi" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın eski yıldızı, birçok şirketin ve markanın Bellingham ile çalışmak için birbiriyle yarıştığını, ancak oyuncunun aynı zamanda sahada üst düzey performans sergilemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

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Ferdinand şöyle açıkladı: "Bütün markalar Bellingham'ı istiyor, buna rağmen Jude sahada parlamaya devam ediyor. Bazen bir oyuncunun futbol dışı işlere başladığını gördüğünüzde insanlar hemen dikkatinin dağıldığını ve eski seviyesini kaybettiğini düşünür. Ama bu genç oyuncu gelişmeye ve daha iyi hale gelmeye devam ediyor. İngiltere Milli Takımı için önemi ölçülemez."

Bellingham'ın milli takımdaki performansını öven Ferdinand , oyuncunun uluslararası arenadaki seviyesinin Paul Scholes, Frank Lampard ve Steven Gerrard gibi İngiliz futbolunun bazı efsanelerinin ortaya koyduklarını şimdiden aştığını belirterek sözlerini tamamladı.

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Bellingham, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 16 maça çıktı ve bu maçlarda 5 gol atıp 4 de asist yaptı.

LaLiga puan tablosunda 30 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde bulunuyor. Eflatun-Beyazlılar, LaLiga'nın 13. haftasında önümüzdeki cumartesi günü Celta Vigo'yu konuk edecek.