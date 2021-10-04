Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a belgeli yanıt: Gerisini TFF'ye bırakıyorum

Stefan Kuntz'un, "Ferdi Kadıoğlu'nun Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım" sözlerine yanıt geldi.

A Millî Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un Ferdi Kadıoğlu hakkında yaptığı yoruma Fenerbahçeli oyuncunun babası cevap verdi.

Türk asıllı Hollandalı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası Türk, annesi Kanadalı. Milli takım düzeyinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı tercih edebilen Kadıoğlu henüz seçimini yapmadı.

Şenol Güneş, 21 yaşındaki oyuncuyu millî takıma kazandırmadığı için eleştiriliyordu. Stefan Kuntz da "Ferdi'nin önce karar vermesi lazım" dedi.

Stefan Kuntz ne söyledi?

Stefan Kuntz ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop gazetecilerle bir araya geldi.

Alman teknik adam, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun durumunun sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Öncelikle Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor.

Daha sonrasında kendisinin Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunması lazım. Ardından kendisi için FIFA nezdinde milli takım değişikliği başvurusu yapılabilir."

Ferdi Kadıoğlu'nun babası ne söyledi?

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu ise Twitter hesabından Fenerbahçeli oyuncunun kimlik fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü:

"Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF"

Ferdi Kadıoğlu ne söylemişti?

Kanada, Türkiye ve Hollanda arasından seçimini hangi yönde kullanacağı sorusuna Ferdi Kadıoğlu şu yanıtı vermişti:

"Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm."

"Aslında Türkiye'den bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım.

Ancak şimdi işler biraz değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Milli Takımı'nı seçtiğini görüyorum.

Hollanda A Milli Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim."

Neler yaşandı?

Kadıoğlu, 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı.3 gün sonra Türkiye'den davet geldi.

Bunun üzerine Hollanda, millî takım tercihini yapmadan önce görüşmesi için Erwin van de Looi'yi görevlendirdi. Eğer Ferdi de onaylarsa Hollanda millî takımına davet edebileceklerini belirtti. Aynı gün, Kanada millî takımı Ferdi'ye sözlü olarak davet gönderdi.

21 yaşındaki genç futbolcu bugüne kadar Hollanda alt yaş milli takımlarında birçok kez forma giydi. Ferdi Kadıoğlu son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maça çıktı.

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