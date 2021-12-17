Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

Beşiktaş derbisi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

Türk asıllı Hollandalı kanat oyuncusu, idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle 5-6 hafta forma giyemeyecek.

Kadıoğlu, bu durumda pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak.

Ferdi Kadıoğlu hangi sakatlığı yaşadı?

Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre 22 yaşındak oyuncu, perşembe akşamı yapılan antrenmanda sakatlandı.

Tetkikleri yapılan genç oyuncunun yan bağlarında yırtık şüphesi tespit edildi. Çekilecek MR sonucunda yırtının boyutu belirlenecek fakat Kadıoğlu'nun 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı kesin.

Ferdi Kadıoğlu'nun 2021-22 sezonu performansı

Vitor Pereira'nın 3-4-3 tercihinde genelde sağ kanat bek olarak forma giyen genç oyuncu, bu sezon tüm turnuvalarda 22 kez sahaya çıktı.

Söz konusu 22 maçta iki gol iki asistle oynayan Kadıoğlu; Süper Lig'de 15, UEFA Avrupa Ligi'nde ise yedi kez forma giydi.

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