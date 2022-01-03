Ferdi Kadıoğlu A milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı

Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından hücum hattından savunma hattına devşirilen genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu milli takım tercihini yaptı. TRT Spor'da yer alan habere göre Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı da seçme şansı bulunan Ferdi, tercihini ay-yıldızlı formadan yana kullandı.

Habere göre tercihini A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a da bildiren Ferdi'nin bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımla sezon sonunda bitecek olan kontratını da yenilemesi bekleniyor. Genç oyuncu verdiği bu kararla beraber yerli oyuncu statüsünde oynamayı da sürdürecek ve takıma avantaj sağlayacak.

Üçlünün solunda oynadı

Bu sezon Fenerbahe formasıyla 20'si ilk 11'de olmak üzere 22 maça çıkan Ferdi, iki gol atarken iki de asist yapmıştı. Hollanda U21 Milli Takımı'nda daha çok hücum oyuncusu olarak görev yapan genç oyuncu Fenerbahçe'ye Ali Koç döneminin ilk yılında Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun tavsiyesiyle transfer edilmişti.

Bu sezon genellikle 3-4-3 oynayan Fenerbahçe'de sol kenarda izlediğimiz Ferdi, Pereira ile yolların ayrılmasının ardından dörtlü savunmaya dönen Fenerbahçe'de Filip Novak ve Attila Szalai ile birlikte dörtlü savunmanın solunda oynayabilecek üç oyuncudan biri olarak dikkat çekiyor. Ferdi'nin dörtlü savunmadaki performansı da merakla bekleniyor.

Daha fazla okuma