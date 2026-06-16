Fenomenal bir performans sergileyen Al-Owais sayesinde Uruguay, Suudi Arabistan karşısında beraberlikten öteye gidemedi

Uruguay, Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçını kazanmayı başaramadı. İki kez dünya şampiyonu olan takım, Miami'de Suudi Arabistan karşısında Abdulelah Al-Amri'nin golüyle geriye düştü ve muhteşem bir performans sergileyen kaleci Mohammed Al-Owais'e defalarca takıldı; ancak Maxi Araújo bir ribaunddan Uruguay adına golü buldu: 1-1. Uruguay ve Suudi Arabistan, İspanya ve Yeşil Burun Adaları gibi H Grubu'nda birer puan topladı.

İlk yarıda Diego Forlán ve Diego Godín gibi isimler tribünden, Uruguay'ın Suudi duvarını aşmak için yaratıcılıktan yoksun olduğunu izledi. Dünya Kupası öncesinde sakatlanan Giorgian de Arrascaeta'nın yokluğu da hissedildi.

Uruguay, maçın ilk dakikalarında Araújo'nun Al-Owais'in yumruklarına çarpan şutundan öteye gidemedi. Suudi Arabistan ise savunmaya odaklandı ve ilk su molasında skorun 0-0 olması pek de sürpriz olmadı.

Bu kısa molanın ardından maçta aniden bir hareketlilik yaşandı. Federico Viñas maçın ilk büyük fırsatını yakaladı, ancak Real Oviedo'nun forveti, güzel bir dalış kafasını Al-Owais'in kaptırdığını gördü.

İlk yarı bitmeden Suudi Arabistan çok daha iyi bir performans sergiledi. Asyalılar, bir köşe vuruşunun Al-Amri'ye ulaşmasıyla aniden çok tehlikeli hale geldi, ancak Al-Amri'nin ölçülü şutu, tecrübeli ve doğum günü olan Fernando Muslera (39) tarafından köşeden muhteşem bir şekilde uzaklaştırıldı.

Takip eden köşe vuruşunda Asyalılar yine golü buldu. Muslera, Mohamed Kanno'nun kafa vuruşunu ancak kısmen kurtarabildi ve Al-Amri, açılış golünü atmak için hemen oradaydı: 1-0.

İkinci yarının ilk dakikasında Al-Owais, kedi gibi refleksleriyle yine parladı. Bu kez Viñas'ın kafayla skoru eşitlemesini engelledi. Uruguay baskısını sürdürdü ve Manuel Ugarte'nin uzak mesafeden Al-Owais'in parmak uçlarından direğe çarpan şutuyla skora daha da yaklaştı.

Maçın bitimine on dakika kala Al-Owais yine kurtarmaya çıktı. Normalde Suudi Arabistan'da ikinci kaleci olan Al-Ula'nın kalecisi, ilk olarak Viñas'ın yeni bir kafa vuruşunu kurtardı, ancak Araújo'nun sert bir şekilde reboundu ağlara göndermesiyle mağlup oldu: 1-1.

Maçın son dakikalarında Uruguay galibiyet golünü bulmak için her şeyi denedi ve buna çok da yaklaştı, ancak Suudileri ayakta tutan yine Al-Owais'ti. Federico Valverde'nin uzak köşeye attığı mükemmel şut bile maçın adamı karşısında sonuçsuz kaldı: 1-1.