Brezilyalı iki futbol efsanesi Ronaldo Nazario ve Roberto Carlos, Inter de Limeira kulübünün futbol şirketine ait hisselerin yüzde 80'inin kendilerinin de içinde yer aldığı bir yatırım grubuna devredilmesini onaylamasının ardından, spor yatırımı dünyasında yeni bir aşamaya adım attı. Bu adım, kulübü yeniden Brezilya futbolunun en üst seviyelerinde rekabet edebilecek konuma taşımayı hedefliyor.

Kulübün genel kurul toplantısının ardından yaptığı açıklamaya göre onay, 53 kabul oyuna karşılık yalnızca 1 ret oyuyla ezici bir çoğunlukla geldi. Böylece futbol için bir anonim şirket kurulması ve hisselerin büyük bölümünün yatırım grubuna devredilmesi kabul edildi; Inter de Limeira derneği ise hisselerin yüzde 20'sini elinde tutuyor.

Yatırım grubu, Ronaldo ve Roberto Carlos'un yanı sıra iş insanı Enrico Ambrogini ile diğer yatırımcılardan oluşuyor. Raporlara göre proje, 10 yıl boyunca 454 milyon Brezilya reali'ne kadar ulaşabilecek yatırımlar içeriyor; bu, büyüme ve gelişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı tahmini bir değer olup tamamen garanti edilmiş bir mali enjeksiyon değil.

Inter de Limeira, bir asrı aşan bir geçmişe sahip; zira 112 yıl önce kuruldu. Yeni yatırım yapısı, kulübü sportif ve mali açıdan yeniden inşa etmeyi ve önümüzdeki yıllarda Brezilya Serie A'sına ulaşmayı içeren uzun vadeli bir hedef belirlemeyi amaçlıyor.

Takım şu anda Brezilya liginin üçüncü seviyesinde ve Sao Paulo eyalet liginde mücadele ediyor. Kulüp, aralarında 1986 yılında Sao Paulo eyalet şampiyonluğunu kazanmasının da bulunduğu belirgin başarıların yaşandığı önceki dönemlerin ardından, geçtiğimiz yıllarda ligler arasında bir düşüş yaşamıştı.

Bu transfer, Brezilya futbolunda kulüpleri futbol anonim şirketlerine dönüştürme yönündeki artan eğilimin bir parçası olarak geliyor; bu da özel sermayenin çekilmesine ve altyapının, takımların geliştirilmesi ile yeteneklere yatırım yapılması için yeni finansman kaynaklarının sağlanmasına olanak tanıyor.