Fenomen Ronaldo'ya göre Cristiano Ronaldo tarihin en iyileri arasında yer almıyor

Şu anda Ronaldo'nun United'da başa çıkması gereken yeterince sorunu var.

Ronaldo Nazario, tüm zamanların en iyi oyuncularını tartışırken Manchester United'ın golcüsü Cristiano Ronaldo'yu küçümsedi.

Brezilyalı ikon, oyunu oynayan en iyi oyunculardan bazılarını içeren, ancak beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo'yu dışarıda bırakan "özel bir grup" hakkında konuştu.

Şu anda Ronaldo'nun United'da başa çıkması gereken yeterince sorunu var. Erik Ten Hag, Tottenham maçının ardından Portekizli yıldızı kadro dışı bıraktı.

Şimdi özel bir futbol efsaneleri listesinin dışında bırakıldı.

Ne söylendi?

Brezilyalı Ronaldo, The Guardian ile yaptığı özel röportajda, tüm zamanların en iyi oyuncuları olarak kimleri gördüğünü açıkladı.

Ronaldo, "Diego, Messi, Cruyff, Beckenbauer, Pelé, Van Basten, Ronaldinho'nun olduğu çok ama çok özel bir grup olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kendimi de dahil ederdim. Hayranlar söylesin, barlarda tartışsınlar. Ama onları sıralayamazsınız, nesilleri karşılaştıramazsınız."

Ronaldo'nun kariyeri?

Ronaldo Nazario, bu güzel oyunu süsleyen en büyük oyunculardan biri olarak kabul ediliyor.

Parlak kariyeri boyunca iki Ballon d'Or ve iki Dünya Kupası kazandı.

1997'de, 21 yaşında ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Ancak kariyeri, Inter'de geçirdiği süre boyunca yaşadığı diz yaralanmaları nedeniyle ne yazık ki raydan çıktı ve 2011'de 400'den fazla gol ile emekli oldu.

Kariyerinden bahsetmişken, Ronaldo'nun hem kulüp hem de uluslararası futboldaki çarpıcı kariyerini kapsayan 'The Phenomenon' adlı belgeseli DAZN'de yayınlandı.