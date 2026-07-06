"Fenomen" Ronaldo, Norveç yenilgisinin ardından Ancelotti ve Vinícius'a sert çıkıştı

Brezilya efsanesi Ronaldo Nazário, Dünya Kupası’nın son 16 turunda elenmelerinin ardından, Seleção’nun teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti’ye ve takımın yıldızı Vinícius Júnior’a sert bir eleştiri yöneltti.

Norveç milli takımı, Pazar akşamı MetLife Stadyumu'nda yıldızı Erling Haaland'ın attığı iki gol sayesinde Brezilya'yı 2-1'lik heyecan verici bir galibiyetle 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turundan eledi ve çeyrek finale yükseldi; burada İngiltere ile karşılaşacak.

"Fenomen" lakaplı Ronaldo, bu elenmenin ardından Brezilya milli takımını eleştiren ilk isimlerden biri oldu.

"AS" gazetesine göre Ronaldo, "Açıkçası, bu elenmenin yedek kulübesinde alınan kararlarla başladığını düşünüyorum. Carlo Ancelotti, futbol tarihinin en iyi teknik direktörlerinden biri, ancak bu gece birçok hata yaptı" dedi.

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “João Pedro’nun neden kadroda yer almadığını hâlâ anlamıyorum. Olağanüstü bir sezon geçirdi, formunun zirvesinde ve Brezilya'nın farklı bir şey katabilecek bir forvete ihtiyacı var. Sonra Endrick'e bakalım. Bu turnuvada her sahaya çıktığında, canlılık, coşku ve sürpriz yaratma yeteneği kattı. Yine de Dünya Kupası'nın çoğunu yedek kulübesinde oturarak geçirdi. Bunu anlamıyorum."

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Vinícius Júnior da sorumluluk taşıyor. Hepimiz onun ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz, ancak bu onun için iyi bir Dünya Kupası turnuvası olmadı. Kulüp futbolunda parladığını gördüğümüz seviyede hiçbir zaman kendini gösteremedi.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: “Brezilya’nın yıldızlarına ihtiyacı olduğunda, turnuvada kendini güçlü bir şekilde gösteremedi. Norveç galibiyeti hak etti, bu konuda açık olalım. Organize ve disiplinliydiler, Haaland da her hatayı cezalandırdı. Ancak Brezilya, maç başlamadan önce aldığı yanlış kararlarla Norveç’e yardım etti. Bu seviyede, bir ya da iki hata yapmak Dünya Kupası’nı bitirmeye yeter. Bu gece çok fazla hata yapıldı.”