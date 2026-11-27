Brezilyalı Ronaldo, İngiliz Harry Kane'in Altın Top'u kazanmasına övgüler yağdırdı. Bayern Münih forvetinin ödülü sonuna kadar hak ettiğini vurgulayan Ronaldo, klasik santrforun büyük bireysel ödüllerde yeniden kürsüye çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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Kane, ödülü Kylian Mbappé (Real Madrid) ve Lamine Yamal (Barcelona) ile verdiği zorlu bir yarışın ardından kazandı.

1997 ve 2002 yıllarında Altın Top'u kazanan Ronaldo, geçen ay London Palladium'da çok sayıda futbol yıldızının katılımıyla düzenlenen görkemli törende Kane'in ödülün sahibi olarak açıklanmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

33 yaşındaki İngiltere kaptanı, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde etkileyici bir sezon geçirirken ülkesini Dünya Kupası'nda yarı finale taşıdı ve bu süreçte 73 gol attı.

Kane, aralarında Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ın da bulunduğu pek çok yıldızı geride bırakarak bu prestijli ödülü kazanan beşinci İngiliz futbolcu ve 2001'de Michael Owen'dan bu yana ödülü alan ilk İngiliz oldu.

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Ayrıca 2022'de Karim Benzema'dan bu yana Altın Top'u kazanan ilk klasik santrfor oldu.

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Ronaldo, Disney+ platformundaki "Stick to Football" podcast'ine konuk olduğu sırada şunları söyledi: "Harikaydı, bence ödülü sonuna kadar hak etti."

Ronaldo şöyle devam etti: "Onun adına ve kendi adıma da mutlu oldum, çünkü 9 numara yeniden geri döndü. Çok mutluyum, 9 numaranın önemli bir şey kazanmasının üzerinden uzun zaman geçmişti. Ayrıca o gerçekten harika biri, bu yüzden ödülü sonuna kadar hak etti. Onun adına çok ama çok mutlu oldum."

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Jamie Carragher'ın, ödülün Brezilya'da İngiltere'ye kıyasla ne kadar önemli olduğuna dair sorusuna Ronaldo şu yanıtı verdi: "Bizim için çok önemli, her yerde önemli. Belki İngiltere'de önemi daha da büyüktür, çünkü bu ödülü kazanan son İngiliz oyuncu Michael Owen'dı ve şimdi Harry Kane ile önemi yeniden geri döndü."

Ronaldo sözlerini şöyle sürdürdü: "Bence oyuncular için çok önemli, çünkü onlara bir araya gelip geçen sezonu ve o sezonda ortaya koyduklarını konuşma fırsatı veriyor. Dünyanın en iyi oyuncularının seçilme kriterleri konusunda hâlâ bir belirsizlik var. Milli takım kaptanlarının ve gazetecilerin oy kullandığını biliyoruz, ama onun en iyi forvet olduğu kesin."

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Kane kısa süre önce sol ayak bileğindeki bağlardan birinde yırtık yaşadı ve sezonun kritik döneminde sahalara dönmeyi hedefliyor.

Ronaldo'nun olağanüstü kariyeri, dizinden geçirdiği iki ciddi sakatlıkla da anılıyor. Bunlardan ikincisi, sahalara dönüşünden yalnızca altı dakika sonra yaşanmış ve onu bir yıldan uzun süre oyundan uzak tutmuştu.

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Brezilyalı yıldız, günümüzde forvetlerin kendi oynadığı kuşağa kıyasla çok daha kolay koşullara sahip olduğunu düşünüyor ve oyuncuların gördüğü korumadaki büyük farka dikkat çekiyor.

Ronaldo şöyle konuştu: "Keşke o dönemde ben de aynı korumayı görebilseydim. O yıllarda çok acı çektik. Bizim kuşağımızda her yerde sert oyuncular vardı, nerede oynarsam oynayayım karşıma çok sayıda sert oyuncu çıkıyordu ve korunmuyorduk."

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Ronaldo şunları ekledi: "Ama şimdi, çok şükür, oyuncular çok büyük bir koruma görüyor ve bu adil bir durum."

Ronaldo sözlerini şöyle tamamladı: "Üzüldüğüm tek şey, kariyerim boyunca bu korumayı görmemiş olmam."