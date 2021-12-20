Fenomen Ronaldo, ilk kulübü Cruzeiro’yu kurtarmak için ülkesi Brezilya’ya geri dönüyor!

Ronaldo Nazario, büyük bir borç batağı içinde yer alan ilk kulübü Cruzeiro'ya oldukça yüklü miktarda yatırım yapmayı planlıyor.

Serie B'den bir türlü çıkamayan Cruzeiro aynı zamanda 2021 yılını ezeli rakibi Atletico Mineiro'nun şampiyonluklarını izlemekle geçirdi. Ancak yeni yıla kısa bir süre kala, Cruzeiro çok hoş bir hediye aldı.

Üstelik bu cömert bağışçı, Avrupa'yı ve dünyayı fethetmeye başlamadan önce, parıldayan kariyerinin ilk adımlarını Cruzeiro'nun ünlü mavi formasıyla atan, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olan Brezilya efsanesi Ronaldo'dan başkası değildi.

Ronaldo ne söyledi?

Cumartesi günü O Fenomeno, Real Valladolid'in de sahibi olan İspanya merkezli pazarlama danışmanlığı Tara Sports aracılığıyla Cruzeiro'nun 70 milyon $ değerinde çoğunluk hissesini satın alacağını duyurdu. Brezilya'daki haberlere göre Liverpool'un da hisselerine sahip olan Fenway Sports Group bir dönem Cruzeiro'yu satın almakla ilgilendi.

"Bu operasyonu tamamladığım için çok mutluyum. Cruzeiro'yu hak ettiği yere götürmek için Cruzeiro'ya verecek çok şeyim var" diyor Ronaldo.

"Önümüzde çok fazla iş var. Taraftarlardan kulüple bir kez daha bağlantı kurmalarını, stadyuma gitmelerini istiyorum çünkü büyük bir güce ve birliğe ihtiyacımız var. Cruzeiro'yu yeniden başarıya götürmek için çok işimiz ve hedefimiz var. Henüz kutlanacak bir şey yok ancak emellerimiz var."

Kulüp borç içinde

Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, büyük sözler vermekten kaçınarak kısa-orta-uzun vadede hedefleri 9 milyon taraftarla birlikte akılcı bir şekilde ortaya koyacaklarını söyledi.

https://www.instagram.com/p/CXrDI_suqUj/?utm_medium=copy_link

Cruzeiro ilk kez 2019 yılında küme düştü ve geri dönemedi. Ayrıca 2021 yılında Serie C'ye düşmekten sadece 5 puanla kurtuldular. Diğer tarafta yaraya tuz basar gibi ezeli rakipleri Atletico Mineiro, Serie A ve Copa do Brasil şampiyonlukları yaşadı, Libertadores'te yarı final oynama başarısı gösterdi.

Sahadaki görünüm ne kadar kasvetliyse, ekonomik durum o kadar felakettir. GOAL tarafından onaylandığı üzere Cruzeiro'nun sadece 133 milyon sterlin'den daha fazla sorun yaratan borcu olmakla kalmıyor, iki ayrı kulübe transfer ödemelerini yerine getirememeleri nedeniyle şu anda FIFA tarafından yeni oyuncu kaydetmeleri yasaklanıyor.

Valladolid, Ronaldo'dan kulübü satın almasından sonra küme düşse de ekonomik olarak gün geçtikçe iyiye gitti ve şu an tekrar La Liga'ya çıkmak için La Liga 2'de iyi bir konumda bulunuyor.

Cruzeiro'nun hırpalanmış itibarını geri kazanmak, Valladolid'deki hesapları dengelemek ile aynı derecede göz korkutucu bir zorluk olabilir.

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