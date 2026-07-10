"Fenomen" Ronaldo: Emeklilik yıkıcı bir karardı... Beni depresyona sürükledi

Zirveden boşluğun dibine; Ronaldo Nazário, emeklilik sonrası dönemini böyle tanımladı. Dünyanın savunmalarını dehşete düşüren Brezilyalı efsane, sessizliğini bozarak futbolun diğer yüzünü ortaya çıkardı: yalnızlık, depresyon ve kimlik kaybı.

Bu şok edici itiraf, tribünden ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesini izlediği sırada geldi. Peki, “Fenomen” son düdük çaldıktan sonra hayatının en zor maçını nasıl yaşadı?

1994 ve 2002 yıllarında Brezilya ile dünya şampiyonu olan Ronaldo Nazário, 2026 Dünya Kupası sırasında birçok maçta seyirci olarak yer aldı. ancak Selecao’nun, Erling Haaland liderliğindeki Norveç’e karşı 16 turunda turnuvaya veda etmesini izlemek onun için çok zordu; bu, büyük bir sürprizle son sekize kalamama anlamına geliyordu.

“Futbol Efsaneleriyle Sohbet” adlı podcast’te, Dünya Kupası’nda Brezilya’nın tarihi golcüsü, 2011 yılında 34 yaşındayken aldığı emeklilik kararından bahsederek içini döktü.

O anı acı dolu sözlerle anlattı: “Oynamayı bırakmaya karar verdiğinizde, sanki size çok değerli birinin hayatından ayrılmış gibi hissedersiniz. Şiddetli bir depresyon geçirdim ve fazla kilo aldım. Futbolu bırakmak çok zordu; bir süre daha oynamayacağım düşüncesi yıkıcıydı.”

“Fenomen” olarak bilinen oyuncu, en büyük zorluğun fiziksel olmaktan çok psikolojik olduğunu açıkladı: "O zaman hayatta başka şeyler de olduğunu ve kendini yeniden keşfedebileceğini fark ediyorsun, ama rekabet edememe düşüncesi uzun süre aklımdan çıkmadı," bu açıklama, kariyerlerinin perdesi kapandıktan sonra yıldızların ödediği ağır psikolojik bedeli ortaya koyuyor.

Ronaldo Nazário’nun kariyerini tekrarlamak zor; dört Dünya Kupası’nda yer aldı ve iki kez şampiyon oldu, ayrıca Avrupa’nın devleri olan Real Madrid, Barcelona, Inter Milan ve AC Milan’ın renklerini savundu. Emekli olmasına rağmen futbol sahasından tamamen uzaklaşmadı; 2021 ile 2024 yılları arasında Cruzeiro’da teknik direktörlük deneyimi yaşadı ve 2018’den 2025’e kadar Real Valladolid kulübünde yönetici olarak görev yaptı.