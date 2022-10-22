Fenomen Ronaldo: "Benim zamanımda savunmacılar seni tehdit eder, sana tükürür, ayağına basar, seni döverdi"

1997 ve 2002'de iki kez Ballon d'Or kazandı.

Ronaldo Nazário sahada karşılaştığı zorluklara, Inter başkanı Massimo Moratti ile olan ilişkisine ve Serie A'nın potansiyeline değindi.

Eski Brezilyalı milli oyuncu, kariyerinin beş yılını 1997'den 2002'ye kadar Inter'de geçirdi ve burada dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. 1997 ve 2002'de iki kez Ballon d'Or kazandı.

Ne söylendi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ronaldo, önce sahada karşılaştığı tehlikeli oyunu tartıştı.

"Sahada çok hücum edilen bir nesilden geliyorum. Tanrım. Maçlar 15-20 kameranın olduğu, Dünya Kupası'nda bin tane olduğu zamanki gibi değildi.

"Bugün her şeyi görebilirsin. Benim zamanımda savunmacılar seni tehdit eder, sana tükürür, ayağına basar, seni döverdi.

Kendini bir gladyatör gibi hissettiğini öne sürdü ve iyi bir zihinsel sağlığı korumanın önemi hakkında yorum yaptı.

"Savaşçı gibiydik, kimin canlı çıktığını görmek için bizi arenaya atarlardı. Üzerimdeki baskı beni giderek daha çok aşağı çekiyordu ve böylesine genç bir adam nasıl davranacağını, bu kadar büyük şeylerle nasıl başa çıkacağını bilmiyor.

“Bugün bütün takımların bir psikoloğu var, yalnızdık, kimse ruh sağlığından bahsetmiyordu. Çok mücadele ettim, her taraftan tokat atılarak çok şey öğrendim. İki buçuk yıl önce terapiye başladım ve daha önce ne hissettiğimi bile daha iyi anlamama yardımcı oldu.”

Milan dönemi

Silvio Berlusconi'nin Milano'da çalıştığı bazı eğlenceli anları hatırladı.

"Milan'da çok az zaman geçirdim ama harika anekdotlarım var. Soyunma odasına gelirdi ve bize nasıl korner kullanmamız gerektiğini anlatırdı. Birkaç maçtır kornerlerden gol atamamıştık ve o gelip bize kornerlerin nasıl alınması gerektiğini gösterecekti.

“Her zaman her şeyi bilen inanılmaz bir öğretmen olan Ancelotti bizi dinlerdi. 'Evet, evet, evet' derdi. Sonra Berlusconi gidince 'kendi işimize dönelim' derdi.

Pep- Brezilya

Ronaldo, Pep Guardiola'yı Brezilya teknik direktörü olarak görme olasılığından bahsetti.

"Buna bayılırım, heyecanlanırım. Bence bir Avrupalı, Pep veya Ancelotti gibi biri, milli takım ve Brezilya futbol endüstrisi için inanılmaz bir şey yapabilir, futbolumuzun önümüzdeki yüz yıllık tarihini değiştirebilir.”