"Fenomen" Ronaldo: Artık örtbas etmeyi bırakın... Dünyanın Messi'nin gerçeğini kabul etmesinin zamanı geldi

Futbol efsanelerinden Brezilyalı Ronaldo Nazário, Arjantinli yıldızın 2026 Dünya Kupası açılış maçında sergilediği tarihi performansın ardından, Lionel Messi’nin futbol tarihinin en büyük oyuncusu olduğunu vurguladı ve tüm dünyayı bu gerçeği tereddütsüz kabul etmeye çağırdı.

Messi, “Pire” lakaplı yıldızın kariyerinin en önemli anlarından biri olarak kabul edilen o gecede muhteşem bir hat-trick yaparak Arjantin milli takımını Cezayir’e karşı 3-0’lık bir galibiyete taşıdı.

"The Sun" gazetesinin aktardığı ve büyük yankı uyandıran güçlü açıklamalarında "Fenomen", "Dünyanın artık gerçeği örtbas etmeyi bırakıp kabul etmesinin zamanı geldi... Messi, tüm zamanların en iyisidir" dedi.

Eski Brezilyalı forvet sözlerine şöyle devam etti: “Messi sahaya adım attığı anda, her şey tarihsel ve zarif bir hal alıyor. Rekorlar kırılmak için vardır ve bunları kıran kişi, dünyadaki hiçbir futbolseveri şaşırtmaz. Üstelik Arjantin, şu anki şampiyon.”

Ronaldo sözlerine şöyle devam etti: "Bu unutulmaz ve tarihi bir gece; sonsuza dek hafızalarda kalacak."

“Fenomen”in bu sözlerinin futbol dünyasında büyük bir ağırlığı olduğu belirtilmelidir; zira bu sözler, tarihin en iyi forvetlerinden biri ve iki kez Altın Top ödülünü kazanmış bir oyuncudan gelmektedir. Bu da, Messi’nin rakiplerinin efsaneleri tarafından bile ne kadar takdir edildiğini ve saygı gördüğünü yansıtmaktadır.