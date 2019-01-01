Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber geldi

Milli aranın ardından Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sakat oyuncular geri döndü.

Süper Lig'in 8. haftasında 'a konuk olacak olan 'de hazırlıklar sürerken, sakatlıkları bulunan oyunculardan ise iyi haber geldi.

Sözcü gazetesinden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilerde Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses sakatlıklarını tamamen atlattı ve takımla çalışmalara başladı.

Ersun Yanal'ın şans vermesi hâlinde, üç oyuncunun da Denizlispor karşısında oynaması bekleniyor.