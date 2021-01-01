Perotti Fenerbahçe formasına yeniden kavuşuyor mu?

Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, ülkesi Arjantin'de oğlunun sakatlığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin babası Hugo Perotti, Arjantin'de Ole'ye konuştu.

Milliyet'te yer alan habere göre; sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak kalan Deigo Perotti için babası; "Diego'nun Roma'dan Fenerbahçe'ye sakat geldiği söyleniyor. Bu tamamen yalan. Arka adalesinde bir sıkıntı yaşadı. Ameliyat oldu ve başka bir sıkıntısı yok. Şimdi iyileşme aşamasında. Sezon bitmeden iyileşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kimse şüphe etmesin" diye konuştu.

Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasını 4 maçta giymiş ve bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan Diego Perotti, 29 Kasım 2020'de Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynanan derbi karşılaşmasının 37. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Roma 9 milyon euro ödemişti

Avrupa futboluna Sevilla forması ile 'merhaba' diyen Perotti,bir dönem Boca Juniors'a kiralık olarak gönderildi. 2014'te Sevilla'dan Genoa'ya transfer olan Arjantinli yıldız, kiralık olarak forma giydiği Roma'da dikkatleri üzerine çekti. Roma, 2016'da Perotti'yi 9 milyon euro bonservis ödeyerek transfer etti.