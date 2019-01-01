Tolgay Arslan'ın kasığında kısmi yırtık
Yorum()
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit maçı öncesi ısınırken sakatlanan ve kasığında kısmi yırtık tespit edilen Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan'ın, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre yapılan tetkikler sonucunda Tolgay'ın kasığında kısmi yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
Tolgay Arslan, Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü Atiker Konyaspor'la yapılacak maçta kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecekti.