Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku! Kayserispor maçında oynayacak mı?

Yıldız futbolcu kritik Sivasspor maçının dokuzuncu dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından yakaladığı çıkışla şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci şokuyla sarsıldı.

Sarı-lacivertli takımın Sivasspor'u konuk ettiği 41. hafta karşılaşmasının dokuzuncu dakikasında sakatlanan milli futbolcu oyuna devam edemedi ve Mert Hakan Yandaş ile değişti.

Ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci, ligin ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri çekmişti.

Başakşehir her ne kadar gruptan çıkamasa da Şampiyonlar Ligi'nde sezonu üç gol ve bir asistle tamamlayan İrfan Can, Galatasaray'ın da teklifine rağmen Fenerbahçe yolunu tutmuştu.

Kritik asist

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan İrfan, Erol Bulut tarafından Luiz Gustavo'un orta sahadaki partneri olarak değerlendirilirken, Bulut'un ayrılığı sonrasında Emre Belözoğlu döneminde önce sağ açıkta, ardından Mesut Özil'in sakatlığını atlatmasıyla beraber ise 4-3-3'te sağ iç olarak değerlendirilmişti.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını son iki maça taşımasında büyük önem taşıyan Ankaragücü deplasmanında Enner Valencia'nın galibiyeti getiren golünde asisti yapan isim olan İrfan Can Kahveci'nin, ligin son haftasında oynanacak Kayserispor maçında yer alıp alamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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