Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu'ndan iyi haber! Sahalara dönüyor

A Milli Takım'ın Andorra ile oynayacağı maçın kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçında sahada olacak.

'de sakatlığı sebebiyle maçında forma giyemeyen Emre Belözoğlu'ndan iyi haber geldi.

İzlanda ve Andorra karşılaşmaları için A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen ancak İstanbul'daki karşılaşmada forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, Andorra maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı.

TRT Spor'un haberine göre, Samandıra'da çalışmalarını sürdüren Emre Belözoğlu, Fenerbahçe sağlık ekibinden tam not aldı.

Rutin çalışmaların yanı sıra özel program dahilinde de antrenmanlarını sürdüren 39 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde maçında sahada olacak.