Fenerbahçe'ye 18'lik Brezilyalı! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 9 Ocak

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var? Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri, flaş gelişmeler.

Geleceğin kadrosunu kurabilmek için genç isimleri transfer etmek isteyen Fenerbahçe, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Tribuna Parana 'nın haberine göre; sarı lacivertliler, Brezilya Serie B ekiplerinden Parana'nın formasını giyen 18 yaşındaki Jhonny Lucas'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Genç orta sahanın menajeri, "Fenerbahçe bugün ya da yarın kulübe resmi teklifte bulunacak" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz dönemde Brezilya U20 takımı kadrosuna da alınan Lucas için Vasco Da Gama'nın da devrede olduğu belirtildi.

Fenerbahçe, Suarez'i istedi

Fenerbahçe'nin adı Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Denis Suarez'le anılıyor.

Takvim 'in iddiasına göre, sarı lacivertli ekip Denis Suarez'i Barça'dan kiralık olarak istedi.

25 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusu, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarsa transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Suarez bu sezon Barça formasıyla sadece altı resmi maça çıktı.

Skrtel'e yeni sözleşme

Fenerbahçe, Martin Skrtel ile yollarını ayırmayabilir.

Fanatik 'e göre Slovak savunma oyuncusuyla yollarını özellikle de yüksek maaşını düşünerek ayırmayı planlayan Fenerbahçe, tecrübeli stoper ücretinde indirime gitmeyi kabul ederse sözleşme yenilemeyi düşünecek.

34 yaşındaki oyuncu mevcut sözleşmesinde yıllık 4 milyon euro alıyor. Fenerbahçe yıllık 2 milyon euro'dan iki senelik sözleşme yenileme teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye İsveçli sol kanat

Fenerbahçe, Hollanda liginde Heracles Almelo forması giyen Kristoffer Peterson ile ilgileniyor.

Voetbal International 'da yer alan habere göre sarı lacivertliler, transfer listesine Heracles Almelo forması giyen İsveçli Kristoffer Peterson'ı aldı.

24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2019 yılında sona eriyor.

Peterson bu sezon resmi karşılaşmalarda 19 maça çıktı, 10 gol attı, 2 asist yaptı.

Ali Koç resti çekti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz transferleri için sınırları zorlamayacak.

Sezonun ilk yarısını 17. sırada tamamlayan ve ara transferde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gözden çıkardığı Tolgay Arslan ile Serdar Aziz'i transfer etmenin peşinde. Fakat ezeli rakipler arasında henüz anlaşma sağlanmış değil.

Sabah 'ın haberine göre, Ali Koç, Tolgay ve Serdar için rakiplere yaptığı teklifi artırmayacak. Eğer mevcut teklifler üzerinden anlaşma sağlanamazsa bu transferler gerçekleşmeyecek.

Başkan Vekili Semih Özsoy'un "İki oyuncu da bize gelmek istiyor" demesinin ardından Fenerbahçe cephesinden bu transferlerle ilgili ek bir açıklama gelmedi. Başkan Koç, oyuncuların kulüplerinden alacaklarını ödemeyi taahhüt ediyor fakat bu isimler için ayrıca bonservis ödeme niyetinde değil.

2015 yılında Hamburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Tolgay, bu sezon siyah beyazlı formayla sekiz lig maçına çıktı.

Serdar Aziz'in ise bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta iki golü var.