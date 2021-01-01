Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas şampiyonluğa inanıyor

Fenerbahçe'nin bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çeken Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, şampiyonluğa olan inançlarını yitirmediklerini söyledi.

Süper Lig'de oynadığı son maçta sahasında Gençlerbirliği'ne yenilen ve şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitrios Pelkas, sarı-lacivertli taraftarlara derbide savaşan bir Fenerbahçe izleteceklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Pelkas, derbiden üç puanla ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Pelkas ne söyledi?

Fenerbahçeli taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarının farkında olduğunu belirten Pelkas, derbide şu ana kadar gösterdikleri performansın üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi:

"Gençlerbirliği maçında direkten dönen toplarımız oldu. Futbolda şanssız olduğunuz zamanlar olabiliyor. Umuyorum ki derbide şans bizden yana olur.

"Sezon başından bu yana sahamızda kötü sonuçlar alıyoruz. Bu durumu tersine çevirmek için çok çalışıyoruz. Düzeltmemiz gereken şeyler var ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

"Şampiyonluğa olan inancımız hala sonsuz. Önümüzde 11 maç ve kazanabileceğimiz 33 puan var. Şansımız var ve şansımız olduğu sürece elimizden geleni yapmamız gerekiyor.

"Son mağlubiyetten sonra aramızda konuştuk. Bizim için kötü bir andı ama özellikle bu zamanlarda daha çok birlik olmamız ve kenetlenmemiz gerekiyor. Şampiyonluk için daha çok çalışmalıyız. Bizde, 'Bazen ağaca değil ormana bakmak lazım' diye bir söz vardır. Yani tek bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor"

Pelkas'ın Fenerbahçe performansı

Daha önce ülkesinde PAOK formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Pelkas, sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de oynadığı 21 lig Süper Lig maçında 5 gol ve 6 asistle oynadı. Ligde 11 gole doğrudan etki eden Pelkas'ın attığı gollerin tamamı deplasman karşılaşmalarında geldi.

Ligin ilk yarısında 4-2-3-1'de santrfor arkasında oynadığı dönemde performansı yükselen Pelkas, Mesut Özil'in transferinin ardından yeniden sol kanada geçmişti.

Mesut'un sakatlığı sonrası Konya deplasmanında 10 nunmara olarak oynayan ve bir asist yapan 27 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği karşılaşmasına Enner Valencia'nın cezasının da etkisiyle yine sol açık olarak başlamış ancak ilerleyen bölümde merkeze kaymıştı.