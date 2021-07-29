Fenerbahçe'nin yıldızlarından orman yangınlarına karşı fidan kampanyası
Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'de çıkan orman yangılarında büyük bir yeşil alan kül olurken, can ve mal kayıpları da yaşandı.
Yaşananlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter üzerinden dile getiren Mert Hakan Yandaş, bin fidan bağışlayacağını açıkladı ve bunu bir yardım hareketine dönüştürdü.
Mesajında İrfan Can Kahveci’yi etiketleyen Mert Hakan Yandaş’a kısa süre içinde takım arkadaşından destek geldi. Diğer oyuncuların da tek tek bu zincire eklenmesiyle kampanya çığ gibi büyüdü.
Editörün Seçtikleri
TFF'den orman projesi
Türkiye Futbol Federasyonu ise bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 'Geleceğimiz için TFF Ormanı' projesini başlattı. Bu sezondan itibaren ligde görülen her sarı kart için bir, her kırmızı kart için beş fidan dikilecek.
TFF'nin yaşanan üzüntü verici orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında şu satırlara yer verildi.
"TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
"Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."
Daha fazlası için:
Belözoğlu, Güneş'i reddetti: Maurizio Sarri'nin ekibine katılıyor
Türk futbolu için tehlike çanları: Avrupa'da 97 maçta 56 mağlubiyet