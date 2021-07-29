Fenerbahçe'nin yıldızlarından orman yangınlarına karşı fidan kampanyası

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, orman yangınlarının yaralarını sarmak için Twitter’da fidan bağışı kampanyası başlattı.

Antalya, Adana, Mersin, Aydın, Muğla, Osmaniye ve Kayseri'de çıkan orman yangılarında büyük bir yeşil alan kül olurken, can ve mal kayıpları da yaşandı.

Yaşananlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü Twitter üzerinden dile getiren Mert Hakan Yandaş, bin fidan bağışlayacağını açıkladı ve bunu bir yardım hareketine dönüştürdü.

Mesajında İrfan Can Kahveci’yi etiketleyen Mert Hakan Yandaş’a kısa süre içinde takım arkadaşından destek geldi. Diğer oyuncuların da tek tek bu zincire eklenmesiyle kampanya çığ gibi büyüdü.

Bir çok ilimizden gelen orman yangını haberleri sebebiyle çok üzgün ve kaygılıyım, kahraman itfaiye ve kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyorum. Söndürüleni yerine koyabilmek için elimi taşın altına koyuyor ve bin fidanla hareketi başlatıyorum. Sende var mısın @irfankahveci ? — Mert Hakan Yandaş (@MHYandas) July 29, 2021

Ülkemizin geleceğinin nefes alabilmesi için bende bu harekete 1.000 fidanla destek oluyorum. Sıra sende @CanerErkin https://t.co/agF6S3yNrR — İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) July 29, 2021

Yarınlarımıza nefes olup, ormanlarımızın her daim yeşil kalması için başlattığınız bu harekete 1000 fidanla bende destek oluyorum.Sende var mısın? @MesutOzil1088 https://t.co/5bKxGfXkPt — Caner Erkin (@CanerErkin) July 29, 2021

Ormanlarımızın her daim yeşil kalması için bende 1000 fidanla bu harekete destek oluyorum. @sinanguemues18 Sende bize katılıyormusun? https://t.co/y9dJ3Dry4J — Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 29, 2021

Güzel Türkiyem, Yeşil Türkiyem için bende bu harekete 1000 fidanla destek oluyorum. @Ozan sende varmısın kardeşim? https://t.co/ciN1I6v8gK — Sinan Gümüş (@sinanguemues18) July 29, 2021

Ülkemizin yeniden yemyeşil olması adına ben de bu güzel harekete 1000 fidan bağışlayarak destek oluyorum. @BerkeOzer var mısın kardeşim? https://t.co/1hr0Ri8DNW — Ozan Tufan (@Ozan) July 29, 2021

Cennet vatanımızın yanan ağaçları canımızı çok yaktı. Ben de bu cenneti yeniden yeşile boyamak için 1000 fidan ile destek oluyorum.



Sen de var mısın ? @BarisAlici7 https://t.co/mL3fAZNsgz — Berke Özer (@BerkeOzer) July 29, 2021

TFF'den orman projesi

Türkiye Futbol Federasyonu ise bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından 'Geleceğimiz için TFF Ormanı' projesini başlattı. Bu sezondan itibaren ligde görülen her sarı kart için bir, her kırmızı kart için beş fidan dikilecek.

TFF'nin yaşanan üzüntü verici orman yangınlarıyla ilgili açıklamasında şu satırlara yer verildi.

"TFF olarak son günlerde ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlar sonucunda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

"Söndürme çalışmalarına katılan görevli, personel ve vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunar, yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ederiz."

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. pic.twitter.com/Rgv4VlR48V — TFF (@TFF_Org) July 29, 2021

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