Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, bir Süper Lig maçında ilk kez 11'de!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçına ilk 11'de başladı.

Bütün Avrupa'da kış transfer döneminin en sükseli transferlerinden biri olan Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut'un Fatih Karagümrük karşısında maçın başında şans verdiği oyuncu, daha önce üç resmi maçta forma giymişti.

Mesut, Süper Lig'deki Hatayspor maçının 76., geçen haftaki Galatasaray derbisinin de 62. dakikasında oyuna dahil olmuştu. 32 yaşındaki oyuncu Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir sınavında da devre arasında oyuna dahil olarak uzatmalarla beraber 75 dakika sahada kalmıştı.

Mesut, Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.