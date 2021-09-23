Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, Giresunspor maçında nasıl oynadı?

Sarı lacivertli taraftarlar, Giresunspor karşısında Miguel Crespo'yu ilk kez izleme fırsatı buldu.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Miguel Crespo, ilk sınavını Kadıköy tribünleri önünde verdi.

İlk 45 dakikada sarı kart gören Mert Hakan Yandaş'ı oyundan alan Vitor Pereira, ikinci yarıya Portekiz'in Estoril takımından transfer edilen Crespo ile başladı.

Crespo'nun istatistikleri

Topla buluşma: 19

Pas: 12

Kilit pas: 1

Pas isabeti: %83.3 (10/12)

Rakip yarı sahada pas isabeti: %100 (5/5)

İkili mücadele başarısı: %33.3 (1/3)

Hava topu başarısı: %100 (1/1)

Top kapma: 0

Top kaybı: 6

Ne söylendi?

Miguel Crespo galibiyetin ardından yaptığı açıklamada yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti:

"Bugün hayatımda unutamayacağım anlardan biri, bu büyük kulüp için ilk kez oynama şansı buldum. Taraftarlarımızın desteği için de teşekkür ederim."

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen ise, Crespo'nun Fenerbahçe'deki yeriyle ilgili şüphelerini dile getirdi.

Rıdvan Dilmen: "Miguel Crespo, Michael Frey'in orta sahası. Kalitede bir sorun var gibi. Fenerbahçe'de ilk 11'de oynayabilecek bir kumaşı yok."

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