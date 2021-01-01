Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci: Tam zamanında ve iyi bir yerdeyim

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci, beş sene önce Fenerbahçe'ye gelmediğini ama bu süreçte kendini geliştirdiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Başakşehir'den transfer ettiği İrfan Can Kahveci, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki oyuncunun açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlardı:

"Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. 5-6 sene önce Gençlerbirliği'nde oynadığım dönemde buraya transfer olmak için bir fırsat vardı ancak Başakşehir'e gittim. O süreçte buraya gelseydim belki de bekleneni veremeyecektim. Kendimi ve oyunumu geliştirdim. Tam zamanında ve iyi bir yerdeyim. Fenerbahçe'de şampiyonluklar yaşayarak ve başarılar kazanarak Avrupa'ya transfer olmayı hedefliyorum."

"Kolay bir sakatlık yaşamıyorum. Çok acele etmiyoruz. Büyük bir riski var. Her şey daha iyiye gidiyor. Bireysel çalışıyorum. İnşallah 1 hafta sonra takımla çalışmaya başlayacağım. Çok sabırsızlanıyorum. Büyük Fenerbahçe formasıyla sahada olmayı çok istiyorum. Sahaya çıktığımda en iyisini vermek için kendimi göstereceğim. Kötü oynasa bile sahada en iyi mücadelesini veren bir İrfan Can Kahveci olacak"

"Emre (Belözoğlu) ağabeyin kariyerimde büyük bir rolü var. İdollerimden biri. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu. Başakşehir'de birlikte oynadığımız dönemde ondan çok şey öğrendim. Daha yüksek bir seviyeye çıkabilmem onun sayesinde olabilir. Emre ağabey, 'Biz seni burada başarılı olduktan sonra Avrupa'ya transfer etmek için istiyoruz.' demişti. Bu istekleri de çok mutluluk verici. İnşallah onlara layık olurum."

"Süper Lig çok heyecanlı geçiyor. Dört büyük takımın ilk 4'te olması önemli. Çok enteresan bir lig. Bizim takımda çok kaliteli oyuncular var. İnşallah sezon sonunda bu işi en üstte bitiririz."

"Taraftarların benim transferimi çok istediklerini biliyordum. Çok teşekkür ederim. İnşallah onlara layık olurum."

İrfan Can Kahveci bu sezon ne yaptı?

Sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta iki gol kaydetti. Bu 18 karşılaşmada iki kere kırmızı kart görerek kariyerin en yüksek sayısına ulaşan 25 yaşındaki oyuncu asıl performansını Şampiyonlar Ligi'nde sergiledi. Takımın oynadığı altı grup maçına da ilk 11'de başlayan başarılı oyuncu, Leipzig maçında ceza sahası dışından attığı üç golle organizasyon tarihine geçti.

İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle henüz Fenerbahçe ile maça çıkamadı.