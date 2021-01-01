Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'den ilk sözler

Bright Osayi-Samuel, "Meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum" dedi.

'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel , sarı-lacivertli takımda oynamanın kendisi için büyük bir meydan okuma olacağını söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Osayi-Samuel, "Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının takımı coşkulu bir şekilde her zaman desteklediğini bildiğini aktaran oyuncu, Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Osayi-Samuel, Mesut Özil'le birlikte oynamanın da kendisi için büyük bir şans olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansı elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Benim ise yapmam gereken çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanmak olacak."

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi son olarak ise, "Taraftarlarımıza mesaj vermek gerekirse, daha önce de söylediğim gibi meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.