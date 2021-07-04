Fenerbahçe'deki ikinci dönemine başlamaya hazırlanan Pereira, şampiyonluk yarışında iddialı olduklarının altını çizdi.

Fenerbahçe, uzun süren arayışların ardından teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getirmişti. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlileri 2015-16 sezonunda da çalıştırmış ve ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Pereira, son olarak ise Çin temsilcisi Shangai Port takımını çalıştırmıştı. Portekizli teknik direktör, burada geçirdiği üç yılda bir Çin Süper Ligi ve bir Çin Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Neler söylendi?

İstanbul'a gelen Vitor Pereira, FB TV'ye bazı açıklamalarda bulundu: "Buraya geri döndüğüm için gerçekten çok gururluyum. Bu kulüpte tekrar çalışacak ve savaşacak olmaktan dolayı çok mutluyum."

"Bu kulübü ve taraftarları her zaman kalbimde tuttum. Kariyerimdeki gerçekten en ateşli taraftar kitlesi diyebilirim. Burada olmak benim için gerçek anlamda bir gurur; bu kulüp için, hak ettiği başarılar için, savaşmak için…”

Pereira'dan şampiyonluk sözleri

"Fenerbahçe'deki ilk dönemimde şampiyon olamamıştık. Ama buraya, bu hikayeyi bu yüzden tamamlamaya geldim."

"İnanıyorum ki birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz. Aynı zamanda Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum, bana ve ekibime güvendiği için. Çalışmak için buraya geldik."

“Daha önce de dediğim gibi gerçekten fantastik bir taraftar kitlesi var. Eğer birlikte çalışırsak eminim sezon sonunda bu kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabiliriz.”

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