Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Altay Bayındır kimdir?

2019-20 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye transfer olan yetenekli eldiveni yakından tanıma zamanı...

Ankaragücü'nün genç eldiveni Bayındır, geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. 20 yaşındaki eldiven, Ankara ekibinin özellikle ikinci yarıdaki yükselişine kurtarışlarıyla büyük katkıda bulundu. 'nin transferini bitirdiği Altay Bayındır'ı yakından tanıyalım...

Altay Bayındır kimdir?

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, bu sezon ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

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Antrenmanlardan sonra fazladan çalışıyor

Antrenmanlardan sonra bol bol fazladan çalışma yaptığını belirten Altay, Radyospor'dan Emrah Karaliç'e verdiği röportajda "Performansımı artırmak istiyorum. Anahtar kelime; çok çalışmak ve mücadele etmek. Sadece futbol değil, her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsanlarla iletişim alanında çalışıyorum ve gelişim için uğraş veriyorum. Antrenmanlar bittikten sonra ekstra çalışıyorum. Hiçbir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Hep formda kalmak gerekiyor. Ben de kendimi formda tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye 4 yıllık imza

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, son yaptığı açıklamada oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile 1.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardıklarını belirtirken, "Biz yönetim olarak kaleci Altay Bayındır konusunda Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardık. Yöneticiler sanırım Altay ve menajeriyle görüşüyorlar. Bugün yarın imzayı atarlar." diye konuşmuştu.

Görüşmelerden olumlu sonuç alan sarı lacivertliler, genç file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.