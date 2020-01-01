Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop kimdir?

Alper Boğuşlu ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kaleci antrenörlüğü görevine getirdiği Marco Knoop'un kariyerine kısa bir bakış...

Süper Lig'in ilk yarısını topladığı 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan , teknik ekibinde değişikliğe gitti.

'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop, Alper Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevini üstlenecek.

Marco Knoop kimdir?

5 Eylül 1978 tarihinde dünyaya gelen Knoop, futbolculuk kariyerinde SV Sodingen, FSV Witten, Wuppertaler SV, SV Langendreer 04, STV Horst-Emscher-Husaren ve TSG Sprockhövel takımlarının kadrosunda yer aldı.

Antrenörlük kariyerine futbolu bıraktığı TSG Sprockhövel'de başlayan Knoop, 1 sezon bu kulüpte çalıştıktan sonra 2010 yılında VFL Bochum'un 19 Yaş Altı takımında görev aldı.

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2013-2017 yılları arasında II'de antrenörlük yapan Knoop'un son durağı ise Borussia Dortmund'un genç takımı oldu.

Leipzig altyapısından yetişen ve şu anda Avustruya'nın LASK Linz takımında forma giyen 23 yaşındaki Alexander Schlager ve Borussia Dortmund kadrosunda bulunan geleceğin yıldız adaylarından 18 yaşındaki Luca Unbehaun, Knoop'un yetiştirdiği isimler arasında yer alıyor.