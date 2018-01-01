Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ve Ozan Tufan kararı

Sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan diğer isimler, Volkan ve Ozan, affedilecekler mi? Flaş gelişmeler...

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Ozan Tufan'ın kaderleri belli oldu.

Sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan isimlerden Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın affedilmelerinin ardından gözler Volkan ve Ozan'a çevrilmiş durumda.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlar'ın haberine göre, Başkan Ali Koç'la yaşadıkları nedeniyle kadro dışında kalan Demirel, Koç'tan özür dilemesi halinde affedilecek. Ersun Yanal, bu oyuncuya karşı bir önyargı sahibi olmadığını ve birlikte çalışabileceklerini belirtince, yönetim böyle bir karar aldı.

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Ozan Tufan'ın ise Alanyaspor'a kiralanması bekleniyor. Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcunun başka bir kulüpte geçireceği bir dönemle toparlanarak kulübe dönebileceğini düşünüyor.

Volkan Demirel bu sezon Süper Lig'de üç maça çıkarken Ozan Tufan ise şans bulamadı.