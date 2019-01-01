Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ljubomir Fejsa kimdir?

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak üzere olduğu konuşulan Ljubomir Fejsa'yı yakından tanıyın...

'nin bir süredir peşinde olduğu 'nın deneyimli orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'nın transferini bitirmek üzere olduğu konuşuluyor.

Ljubomir Fejsa kimdir?

14 Ağustos 1988'de 'in Vrbas kentinde dünyaya gelen Ljubomir Fejsa, futbola Hajduk Kula takımının altyapısında başladı.

2006-2008 yılları arasında profesyonel olarak Hajduk Kula forması giyen Fejsa, daha sonra 2008 yazında 'ın Partizan takımıyla beş yıllık sözleşme imzaladı.

2011 yazında ise 3 milyon euro karşılığında Yunan devi Olympiakos'a transfer olan Fejsa, buradaki ilk maçına ile oynanan ve 1-0 kazandıkları hazırlık maçında çıktı.

2011-12 sezonuna iyi başlasa ve performansıyla beğeni toplasa da, geçirdiği sakatlık sonrasında sezon sonuna dek forma giyemedi.

Bir sonraki sezonda takımın başına gelen Leonardo Jardim yönetiminde yeteri kadar şans bulamayan Fejsa, Portekizli teknik adamın görevine son verildikten sonra Michel ile birlikte tekrar şans bulmaya başladı.

Fejsa, 2013 yazında ise 4.5 milyon euro karşılığında Benfica'nın yolunu tuttu.

Benfica forması altında geçirdiği 6 sezonda toplam 161 resmi maçta görev alırken, burada 5 lig, iki Kupası, üç Potekiz Lig Kupas, iki Portekiz Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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