Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Luiz Gustavo kimdir?
Orta saha için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, gündeminde Luiz Gustavo var.
Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardığı ve Gustavo için 5.5 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.
Luiz Gustavo kimdir?
Luiz Gustavo, 23 Temmuz 1987 tarihinde Brezilya'nın Pindamonhangaba kentinde dünyaya geldi. 2006 yılında Universal FC Largo kulübünde amatör olarak futbola başlayan Gustavo, 2007 yılında Corinthians takımı ile anlaştı.
Sırasıyla Hoffenheim'da bir yıl kiralık olarak forma giymesinin ardından 2008 yılında 1 milyon euro bedelle Alman ekibine transfer edilen oyuncu, 2011 yılında Bayern Münih'e 17 milyon euro'ya karşılığında gitti.
2013 yılında Wolfsburg ile 16 milyon euro'ya anlaşan oyuncunun, 2017 yılında yeni adresi Marsilya oldu.
Orta saha, ön libero mevkisinde forma giyen Gustavo, ihtiyaç halinde sol bek ve stoper olarak da görev alabilmektedir. 1,87 boyundaki oyuncu, sol ayağına hakimdir.