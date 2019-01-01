Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Zanka'dan kulübüne rest

'Zanka' lakaplı Mathias Jorgensen'in, Fenerbahçe için kulübü Huddersfield'a rest çektiği iddia edildi.

Bir süredir 'nin transfer gündeminde olan 29 yaşındaki Danimarkalı savunma oyuncusu Mathias Jorgensen ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'ten Celal Umut Eren'in haberine göre Zanka, Fenerbahçe'ye transferine izin verilmemesi halinde ile maçlara çıkmayacağını yönetime iletti.

Defans hattını kuvvetlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetimin Zanka ile görüşerek olumlu yanıt aldığı ancak Premier Lig'den Championship'e düşen Huddersfield'ın zorluk çıkardığı öne sürüldü. İngiliz ekibinin 3.5 milyon euro'luk bir bonservis talep etmesinin, Zanka'nın Fenerbahçe'ye transferini sıkıntıya soktuğu belirtildi.

Yine de Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Danimarkalı futbolcunun kulübü ile görüşerek bu isteğini dile getirdiği, zorluk çıkarılması duruunda da maçlara çıkmayacağını ifade ettiği vurgulandı. Sırf bu sebeple Zanka'nın yeni sezon öncesi forma numarası seçimine katılmadığının altı çizildi.

Geçen sezon 24 Premier Lig maçına çıkan Zanka, 3 kez ağları havalandırıp 1 de asist yapmıştı.