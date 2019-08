Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Luiz Gustavo'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir 'nin transfer gündeminde olan 32 yaşındaki Brezilyalı önlibero Luiz Gustavo, 'in açılış haftasında ile oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Transfer sezonunda adı sıkça Fenerbahçe ile anılan Gustavo, bu durumun her zaman böyle olduğunu ama önceliğinin olduğunu belirtti. "Kariyerim boyunca her transfer sezonunda adım geçiyor ama bu durum beni endişelendirmiyor. Benim için önemli olan burası. Ben Marsilya'da oynuyorum ve kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Geri kalan şeylerin kararını verecek kişi ben değilim. Burada çok mutluyum. Ana odaklanıyorum ve kulüp için iyi şeyler yapmayı hedefliyorum."

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, yakın zamanda Gustavo'nun takımda kalmasını istediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama üzerine Gustavo, şunları ekledi: "Başkanın söyledikleri ilgi çekici. Söylediğim gibi burada mutluyum ve hikayenin devam etmesi için yardım etmek istiyorum. Ama futbolda birçok şeyin olabileceğini de biliyoruz."