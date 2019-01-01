Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Altay Bayındır kimdir?

2019-20 sezonu öncesi Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkan Ankaragücü'nün yetenekli eldivenini yakından tanıma zamanı...

Ankaragücü'nün genç eldiveni Bayındır, geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı. 20 yaşındaki eldiven, Ankara ekibinin özellikle ikinci yarıdaki yükselişine kurtarışlarıyla büyük katkıda bulundu. Yeni sezon öncesi 'nin transfer gündeminde yer alan Altay Bayındır'ı yakından tanıyalım...

Altay Bayındır kimdir?

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, bu sezon ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Antrenmanlardan sonra fazladan çalışıyor

Antrenmanlardan sonra bol bol fazladan çalışma yaptığını belirten Altay, Radyospor'dan Emrah Karaliç'e verdiği röportajda "Performansımı artırmak istiyorum. Anahtar kelime; çok çalışmak ve mücadele etmek. Sadece futbol değil, her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsanlarla iletişim alanında çalışıyorum ve gelişim için uğraş veriyorum. Antrenmanlar bittikten sonra ekstra çalışıyorum. Hiçbir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Hep formda kalmak gerekiyor. Ben de kendimi formda tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye çok yakın

Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, genç kaleci için Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Yurt dışı seyahatinde olan Başkan Ali Koç'tan haber bekleyen sarı-lacivertlilerin bir aksilik yaşanmaması durumunda transferi yakın zamanda duyurması bekleniyor.