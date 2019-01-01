Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mevlüt Erdinç kimdir?

Transfer gündeminde adı birçok takımla anılan başarılı futbolcu Mevlüt Erdinç'i yakından tanıyalım.

'nin Fransız asıllı Türk futbolcu Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya varıldığı iddia edildi.

Mevlüt Erdinç kimdir?

Kariyerine 2004 yılında Sochaux'da başlayan başarılı futbolcu, 2009 yılında 'e transfer oldu. PSG formasıyla çıktığı 110 maçta 29 gol atıp 7 asist asist yaptı. 2012 yılında yine takımlarından 'e transfer olan futbolcu, 17 Temmuz 2015'de 'nın 2. Lig takımlarından 96'ya 4 milyon euro'ya transfer oldu.

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Tecrübeli futbolcu 7 Ocak 2016'da Ligue 2 takımlarından 'e 1 yıllığına kiralandı. 2016'nın sonunda yeniden Bundesliga 2'ye geri dönen Erdinç, Ligue 1 takımlarından Metz'e kiralanarak tekrar Fransa'ya döndü.

2017 yılında bonservisini eline alan futbolcu 3 milyon euro'ya 'e transfer oldu. Başakşehir formasıyla çıktığı 27 maçta 7 gol atan Erdinç, 2018 yılında 'a kiralandı.

Sezon başında tekrar Başakşehir'e dönen futbolcunun adı sık sık Fenerbahçe ve ile anıldı.