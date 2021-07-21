Fenerbahçe'nin sportif direktör adayı Antero Henrique kimdir?

Teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe, sportif direktörlük pozisyonu için de Portekizli bir isimle görüşüyor.

Fenerbahçe’de geçen sezon sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu, daha sonra teknik direktörlük koltuğuna geçmiş, sezon sonunda ise takımdan ayrılmıştı. Başkan Ali Koç, Haziran ayında yaptığı bir açıklamada sportif direktör fikrine hala sıcak baktığını söylemişti.

Sarı lacivertli kulübün bu göreve Porto ve PSG ile büyük başarılar kazanan Antero Henrique’yi getirmek istediği konuşuluyor. Henrique, Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ile 2010-2013 yılları arasında Porto'da birlikte çalışmıştı.

Antero Henrique kimdir?

Antero Henrique, 1968’de, Portekiz’in İspanya sınırında yer alan Vinhais kentinde dünyaya geldi.

1990’da, henüz 22 yaşındayken kapısından girdiği Porto’da yıllar içinde basamakları tırmanarak 2005’te sportif direktörlük görevine kadar yükseldi. 2010’da ise CEO ve başkan yardımcısı pozisyonuna getirildi.

Bu süreçte kurduğu bağlantılar ve oluşturduğu oyuncu izleme ağı, Porto’yu hem yeşil sahada, hem de transfer gelirlerinde Avrupa’nın zirvesine taşıdı.

Altyapıdan başlayarak kulübü baştan aşağı modernize eden Henrique’ye asıl ün kazandıran ise, yetenekleri keşfetme ve diğer kulüplere pazarlama konusundaki rakipsiz dehasıydı.

Porto’da futbolu yönettiği 11 yıllık sürede kulübün kasasına transferlerden 1 milyar euro’yu aşan miktarda para girmesini sağladı.

Avrupa’nın neredeyse önde gelen tüm kulüplerine oyuncu satan Porto’nun ihraç ettiği yıldızların listesi oldukça uzun:

Anderson (Manchester United, € 32M), Pepe (Real Madrid, € 30M), Quaresma (Inter, € 25M), Bosingwa (Chelsea, € 21M), Lisandro Lopez (Lyon, € 24M), Lucho Gonzalez (Marseille, € 18M), Aly Cissokho (Lyon, € 15M), Bruno Alves (Zenith, € 22M), Raul Meireles (Liverpool, € 13M), Falcao (Atlético Madrid, € 45M), Hulk (Zenith, € 60M), Guarin (Inter, € 11M), Alvaro Pereira (Inter, € 11M), James Rodriguez (Monaco, € 45M), João Moutinho (Monaco, € 25M), Mangala (Man City, € 45M), Jackson Martinez (Atlético Madrid, € 35M), Danilo (Real Madrid, € 32M), Alex Sandro (Juventus, € 26M), Otamendi (Valencia, € 12M), Imbula (Stoke, € 24M), André Silva (Milan, € 38M), Ruben Neves (Wolves, € 16M).

Yıldızları PSG'ye getirdi

2017’de Paris Saint-Germain sportif direktörlüğüne getirilen Henrique, yenilikçi tarzını Fransız kulübüne de taşıdı. PSG’de transfer ve sağlık ekibini yeniden yapılandıran Henrique, kulübün teknolojinin tüm imkanlarından faydalanmasını sağlayan değişikliklere imza attı.

Henrique, PSG’nin Kylian Mbappe’yi kadroya katmasında başrolü oynayan isimdi. O dönemde Monaco forması giyen Mbappe, Real Madrid’den de çok cazip bir teklif almıştı. Ancak Mbappe ve Mbappe’nin babası ile iki gün boyunca görüşen Henrique, Fransız yıldızı PSG projesine ikna etmeyi başarmıştı.

Takıma Neymar ve Mbappe gibi yıldızları kazandıran Henrique, madalyonun diğer yüzünde de becerisini konuşturmaya devam etti. PSG, Henrique’nin yaptığı oyuncu satışlarından elde ettiği gelirlerle FFP limitleri içinde kalmayı başardı.

Satılan oyuncular arasında; Lucas Moura (Tottenham, € 28M), Matuidi (Juventus, € 25M), Aurier (Tottenham, € 25M), Augustin (Leipzig, € 15M), Gonçalo Guedes (Valencia, € 40M), Pastore (Rome, € 25M), Yuri (Athletic Bilbao, € 25M), Edouard (Celtic, € 10M + 50%), Lo Celso (Betis, € 25M) ve Krychowiak (Lokomotiv, € 11M) gibi isimler vardı.

Henrique, dönemin teknik direktörü Thomas Tuchel ile yaşadığı anlaşmazlık ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflerin gerisinde kalınması nedeniyle PSG’den 2019’da ayrılmıştı.

Fransız kulübünün Henrique ile yollarını ayırmasında, Frenkie de Jong’un Barcelona’ya kaptırılmasıyla yönetim içinde oluşan rahatsızlık da rol oynamıştı.

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