Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt'un eksi ve artı yönleri neler?

Fenerbahçe'nin rakibi Eintracht Frankfurt hücumda iyi silahlara sahip ancak biraz ritme ihtiyaçları var.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.

Bu sezon Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Alman ekibi karşısında Avrupa arenasında da galibiyet almak istiyor.

Peki Kanarya'nın rakibi Eintracht Frankfurt'un eksi ve artı yönleri neler? Goal Almanya ekibi değerlendirdi.

Yeni sezon yeni bir Eintracht Frankfurt

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga'da 5. sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Ligdeki ilk maçında Borussia Dortmund'a 5-2 mağlup olan Alman kulübü, diğer 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı.

Frankfurt ekibi yeni sezona yenilenerek girdi. Adi Hütter'in ayrılışının ardından takımı Oliver Glasner devraldı. Ayrıca takımın önemli silahlarından Andre Silva, RB Leipzig'e transfer oldu.

Goal Almanya ekibi, Eintracht Frankfurt'un yeni sezona durağan başlamasını normal karşılıyor:

"Teknik direktör değişikliği, takımın sezona durağan başlamasının bir nedeni çünkü Oliver Glasner'in felsefesine uyum sağlamaları gerekiyor.

Bir diğer faktör ise geçen sezon takımın en skorer ismi olan Andre Silva'nın RB Leipzig'e gitmesi."

"Ayrıca Filip Kostic takımın kilit oyuncularından biri. Transfer döneminin sonlarına doğru Lazio'ya katılmak istediğini kulübe bildirdi ancak Eintracht Frankfurt, Kostic'e vize vermedi. 28 yaşındaki oyuncu bu durumun rahatsızlığını yaşıyor olabilir."

"Şimdilik oyun stillerinden bahsetmek zor, hafta sonu 4-2-3-1 oynadılar ancak Glasner basın toplantısında Fenerbahçe'ye karşı üçlü bir savunmayla çıkabileceğini söyledi."

"Filip Kostic, Martin Hinteregger ve Jens Hauge, Oliver Glasner'in elindeki önemli silahlar olacaktır. Hücumda çok kaliteli oyuncuları var ancak yeni transferlerin biraz ritim bulmaları gerekiyor."

Editör yorumu

Eintracht Frankfurt'un yanı sıra Fenerbahçe de Süper Lig'e bir "değişim" ile başladı.

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ile başladıkları yolu Emre Belözoğlu ile bitiren Kanarya'da son haftalarda kaybedilen şampiyonluğun hüznü yaşanıyordu. Ali Koç, teknik direktör boşluğunda yaptığı konuşmasında, "Stefan Zweig'ın dediği gibi "Dünya'yı değiştiremiyorsanız, kendinizi değiştirin." Biz de kendimizi değiştireceğiz. Fenerbahçe artık oyunu kuralına göre oynayacak." dedi ve sarı-lacivertlilerde değişim rüzgârı esmeye başladı.

Önce Harun Tekin, Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi bazı oyuncularla yol ayrımına gidildi. Ardından da takımın başına Vitor Pereira getirildi. Fenerbahçe yeni sezona yeni bir zihniyetle ve olumlu sonuçlarla başladı. Öyle ki geride kalan sezon takımın üzerine bulutlanan kötü hava bile unutuldu.

Vitor Pereira'nın bu yeni zihniyeti ispatlanabilir kılması için ise artık elinde tek bir seçenek var: başarı. Bu nedenle Süper Lig'in ötesinde Avrupa'da alacağı sonuçlar şüphesiz bu sezonun referansı olacak.

İmar içindeki iki kulüp ve tanıta ihtiyacı olan iki antrenörün mücadelesine tanık olacağız.

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