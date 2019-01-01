Berke Özer: Fenerbahçe’nin önce taraftarı, sonra futbolcusuyum

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için kimse kırgın olmadığını söyleyen Berke Özer, sarı lacivertli takıma döneceğini söyledi.

'den Westerlo'ya kiralanan Berke Özer, sarı lacivertli takıma daha güçlü döneceğini söyledi.

Fanatik Gazetesinden Tunç Kayacı ve Ömer Necati Albayrak'a konuşan Berke'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

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"Fenerbahçe’nin önce taraftarı, sonrada futbolcusuyum. Geçen sezon şans bulabileceğim bir ortam yoktu malesef. Bu sezon daha geriye gitmemek için oynayacabileceğim bir takım seçmem gerekiyordu, ben de öyle yaptım."

" ’ya uyum sağlamak hiç de zor olmadı. Aksine çok çabuk adapte oldum. Çünkü dil problemim yok. her oyuncusunu Avrupa’yı düşünerek hazırlıyor. Saha içi kadar saha dışı donanımı da kazanmamızı sağlıyor."