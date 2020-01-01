Fenerbahçe'nin liderle arasındaki puan farkı kaç?
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AA
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.
22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan Trabzonspor oturuyor. Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar olan Fenerbahçe'nin zirveyle arası biraz açıldı.
Sarı Lacivertliler topladığı 38 puanla liderin 6 puan gerisinde yer alıyor.
Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
|
Hafta
|
Fenerbahçe (38 Puan)
|23
|Galatasaray
|24
|Antalyaspor (D)
|25
|Denizlispor
|26
|Konyaspor (D)
|27
|Kayserispor
|28
|Kasımpaşa (D)
|29
|Yeni Malatyaspor
|30
|Göztepe
|31
|Gençlerbirliği (D)
|32
|Sivasspor
|33
|Beşiktaş (D)
|34
|Çaykur Rizespor