Fenerbahçe'nin liderle arasındaki puan farkı kaç?

Süper Lig'de 22 hafta geride kaldı. Peki Fenerbahçe'nin liderle arasındaki puan farkı kaç? Detaylar haberimizde...

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligde 22 hafta geride kalırken zirve yarışı da nefesleri kesiyor.

22. hafta itibariyle liderlik koltuğunda 44 puanla bir maç eksiği bulunan oturuyor. Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar olan 'nin zirveyle arası biraz açıldı.

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Sarı Lacivertliler topladığı 38 puanla liderin 6 puan gerisinde yer alıyor.

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Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde: