Fenerbahçe'nin 'kural hatası' başvurusunda karar ne zaman açıklanacak?

Sarı lacivertlilerin Alanyaspor maçındaki kural hatası itirazını değerlendiren TFF, kararını önümüzdeki hafta açıklayacak.

Süper Lig'in 4. haftasında 'a 3-1 mağlup olan , maçın ardından kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvurmuştu. Konuyu değerlendiren TFF, kararını önümüzdeki hafta içinde açıklayacak.

DHA'ya konuşan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Erdem, "TFF resmi müracaatlarını yaptılar. MHK değerlendirecek, nihai kararı da TFF büyük ihtimalle gelecek hafta açıklamış olacak" ifadelerini kullandı.

Hakem eleştirilerine de değinen Erdem, "Yıllardır maalesef hakemlerimiz çok eleştiriliyor. Yanlış yapmaz, hata yapabilir mi? Yapabilir. Yeter ki kasıt olmasın. Ufak tefek eksiklikler geçmiş yıllarda olmuş olabilir ama hakemlerimizin iyi niyetinden hiç şüphemiz yok" açıklamasını yaptı.