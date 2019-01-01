Fenerbahçe’nin katılacağı Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? Audi Cup'a hangi takımlar katılıyor?
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Audi Cup, 2009 yılından bu yana her iki yılda bir Allianz Arena'da, Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenleniyor.
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Audi Cup, bu yıl hangi tarihlerde oynanacak?
2019 Audi Cup 30-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
İlk maçlarını kazanan takımların finale yükseleceği organizasyonda, 90 dakika sonunda kazanan çıkmazsa galibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Turnuva'nın maç takvimi ise şöyle:
30 Temmuz 2019
19.00 - Real Madrid-Tottenham
21.30 - Bayern Münih - Fenerbahçe
31 Temmuz 2019
19.00 - Üçüncülük maçı
21.30 - Final maçı
2019 Audi Cup'ta hangi takımlar mücadele edecek?
Fenerbahçe, turnuvada mücadele edecek ilk Süper Lig ekibi olacak.
Organizasyonda Fenerbahçe'nin dışında ev sahibi Bayern Münih ile Real Madrid ve Tottenham'da katılacak.
Audi Cup hangi kanaldan yayınlanacak?
Turnuvanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli olmadı.