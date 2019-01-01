Fenerbahçe’nin katılacağı Audi Cup ne zaman, hangi kanalda? Audi Cup'a hangi takımlar katılıyor?

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2019 Audi Cup ne zaman? Audi Cup'ta hangi takımlar mücadele edecek? Audi Cup hangi kanalda yayınlanacak? Bu soruların yanıtlarına kısaca göz atalım...