Fenerbahçe'nin kampanyası 'Fener ol' mu, Beşiktaş'ın kampanyası 'Bırakmam Seni' mi daha çok para topladı

Beşiktaş 'Bırakmam Seni' kampanyası ile Vodafone Park'ta büyük bir gece düzenledi. Benzer bir kampanyayı geçtiğimiz yıl Fenerbahçe de düzenlemişti.

İki büyük futbol kulübü, ve Beşiktaş yaptıkları kampanyalarla ekonomik olarak düştükleri dar boğazdan çıkmaya çalışıyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl 'Fener ol' kampanyası düzenlerken, Beşiktaş da geçtiğimiz haftalarda 'Bırakmam Seni' kampanyası başlatmıştı. Peki hangi kampanyada ne kadar para toplandı?

'Fener ol'da ne kadar para toplandı

Fenerbahçe, Fener ol kampanyasını 4 Nisan 2019'da başlatmıştı. Sarı lacivertli kulüp bu kampanyadan son olarak 14 Ocak'ta 150 milyon TL toplandığını açıklamıştı.

'Bırakmam Seni'de ne kadar para toplandı

Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasında şu ana kadar toplanan rakam henüz açıklanmadı.

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Siyah-beyazlı kulübün 09 Ağustos'ta Vodafone Park'ta düzenlediği kampanyada ise 68 milyon TL bağış toplandı. Ayrıca kampanya için 128 bin SMS atılırken 340 bin de tişört satıldı.