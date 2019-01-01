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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Volkan Demirel, Aatif ve Dirar affedildi

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AA
Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden kamp kadrosunu açıkladı. Kadro dışı olan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe affedildi.

Fenerbahçe'nin devre arası kampında yer alacak futbolcular açıklandı.

Kulübün internet sitesinden duyurulan kadroda daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kendine yer buldu.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Kaleciler: Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel

Editörün Seçtikleri

Savunma: Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe

Forvet: Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.

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