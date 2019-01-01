Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu: Volkan Demirel, Aatif ve Dirar affedildi
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AA
Fenerbahçe'nin devre arası kampında yer alacak futbolcular açıklandı.
Kulübün internet sitesinden duyurulan kadroda daha önce kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kendine yer buldu.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu
Kaleciler: Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel
Savunma: Şener Özbayraklı, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı
Orta Saha: Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe
Forvet: Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado.