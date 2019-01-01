Fenerbahçe'nin kadrosunda kaç yabancı oyuncu var?

Bu sezon şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin kadrosunda kaç yabancı oyuncu bulunuyor?

Geçtiğimiz sezonu büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan , yeni sezona ise iyi bir başlangıç yaptı.

Transfer döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, iddialı bir kadro kurmayı başardı. Fenerbahçe sezonun ilk yarısında ligde kullanacağı 28 kişilik maç kadrosunu ise açıkladı.

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Buna göre sarı-lacivertlilerin kadrosunda 10 yabancı oyuncu bulunuyor: Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Miha Zajc, Garry Rodrigues, Victor Moses, Max Kruse ve Vedat Muriqi.

Fenerbahçe eğer isterse, mevcut kurallara göre kadrosuna dört yabancı oyuncuyu daha ekleyebilir.