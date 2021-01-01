Fenerbahçe'nin istediği Moussa Marega Suudi Arabistan'ı tercih etti

Adı Fenerbahçe ile anılan Moussa Marega Al Hilal'e transfer oldu.

Porto'nun golcü ismi Moussa Marega, Avrupa'dan ayrıldı.

Adı bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Malili oyuncu, tercihini Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal'den yana kullandı.

Al Hilal yeni transferini, hazırladığı özel bir videoyla duyurdu.

Moussa Marega kimdir?

1991 yılında Fransa'da doğan Marega, 2014 yılına kadar Fransa'da alt lig takımlarında forma giydikten sonra Portekiz'e transfer oldu.

Maritimo'da 1.5 sezon geçiren oyuncu, 29 lig maçında 11 gol atınca Porto'nun yolunu tuttu.

Marega, Porto'da yarım devre boyunca bulduğu şansı iyi değerlendiremedi ve gol atamadı. Bunun üzerine kulübü onu Guimaraes'e kiraladı.

Burada 25 maçta attığı 13 golle sivrilince, Porto kapıları ona yeniden açıldı. Son dört sezondur Porto formasını giyen Marega, 127 lig maçında 53 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 26 maça çıkıp sekiz kez fileleri havalandıran golcü isim, bu gollerden iki tanesini de 2017 yılında Galatasaray'a attı.

Marega, Porto ile iki kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

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Yıldızlar topluluğu Al Hilal

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de daha önce Avrupa'da koşturmuş oyuncular yer alıyor.

Galatasaray'da gol krallığı sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, Juventus forması giyen Sebastian Giovinco, La Liga'da önemli takımlarda top koşturan Luciano Vietto takımın en dikkat çeken isimler.

Suudi Arabistan'da ligin bitmesine dört hafta kaldı. Al Hilal, en yakın rakibi Al Shabab'ın üç puan önünde lider olarak bulunuyor.