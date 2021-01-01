Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci planı

FFP anlaşması gereği harcayabileceği 12 milyon eurosu bulunan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde elini güçlendirmek için İrfan Can'ı istiyor.

Devre arasında kadrosunu Mesut Özil , Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel ile güçlendiren Fenerbahçe 'de transfer çalışmalarını sürerken, gündeme gelen son isim İrfan Can Kahveci oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği ve sarı-kırmızılı resmi teklifini ilettiği milli oyuncu için bugün Başakşehir ile görüşecek olan Fenerbahçeli yöneticilerin İrfan transferinde kararlı olduğu ve yıldız oyuncuyu Galatasaray'a kaptırmak istemedikleri ifade edildi.

Peki Mesut transferinin ardından oldukça derin bir orta saha rotasyonuna sahip olan Fenerbahçe'nin İrfan transferinde bu denli ısrarcı olmasının nedeni ne?

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşması nedeniyle 2016-2017 sezonundan bu yana elde ettiği bonservis geliri kadar transfer harcaması yapma hakkı bulunan sarı-lacivertli takım, bu sezon transferde 23 milyon euroluk gelir elde ederken, 11 milyon euroluk harcama yaptı.

FFP anlaşması çerçevesinde harcayabileceği 12 milyon eurosu bulunan Fenerbahçe, bu parayı ara transfer döneminde kullanamazsa yaz transfer döneminde kullanma şansı olmayacak. Bu doğrultuda harcayabileceği miktarı harcayarak, kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe İrfan Can'ı kadrosuna katarak yaz transfer dönemi için de elini güçlendirmeye çalışacak.

Sarı-laciverlti takım İrfan'ı kadroya katması halinde birçok Avrupa ekibinin transfer listesinde yer alan Ozan Tufan'ı Euro 2020 sonrasında satarak, yaz transfer dönemi için kaynak oluşturabilecek. Son iki sezonda Elif Elmas ve Vedat Muriç gibi iki önemli satış yaparak transferlerine kaynak oluşturan Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki üç sezonda 64 milyon euroluk transfer geliri elde etmişti.

Sarı-lacivertli takımın İrfan için Başakşehir'e Deniz Türüç + para teklifi yapması bekleniyor.