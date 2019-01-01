Fenerbahçe'nin ilk resmi maçı ne zaman? Fenerbahçe sezonu ne zaman açacak?
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Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunu istediği gibi geçiremedi ve Süper Lig'i altıncı sırada tamamladı.
Ersun Yanal yönetiminde yakaladığı çıkışı arttırarak sürdürmek isteyen sarı lacivertlilerde dikkatler 2019-2020 sezonuna çevrildi.
Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda ilk resmi maçı ne zaman?
Fenerbahçe, Süper Lig'de aldığı derece sebebiyle Avrupa sahnesinden uzak kalacak. Sarı lacivertliler, yeni sezondaki ilk resmi maçına 2019/2020 Süper Lig sezonunun açılış karşılaşmasıyla çıkacak.
2019/2020 Süper Lig fikstürü, federasyon tarafından henüz açıklanmadı.