Fenerbahçe'nin ilgilendiği Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak kimdir?

Fenerbahçe, Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile ilgilendiğini açıkladı. Peki Yalçın Koşukavak kimdir?

resmi bir açıklama yaparak Yalçın Koşukavak ile ilgilendiğini açıklamıştı. Bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, futbol organizasyonunda kapsamlı bir yapılanmaya gitme sinyalleri verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Kulübü’nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

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Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

Yalçın Koşukavak kimdir?

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1972'de İzmir'de dünyaya geldi. 1992'de Altay'da profesyonel olarak forma giymeye başlayan Koşukavak, kaleci olarak futbol yaşamını sürdürmüştü. 48 yaşındaki futbol adamı sırasıyla, Turgutluspor, Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, , tekrar Turgutluspor ve kalelerini korudu ve 2003'te aktif futbolculuk yaşamını sonlandırdı.

2013'te teknik direktörlük kariyerine 3. Lig'deki Karacabey Belediyespor'da başlayan Koşukavak, ertesi yıl altyapısından yetiştiği 2. Lig'deki Altay'da görev aldı. 2015 yazında 2. Lig'deki İstanbulspor'un başna geçti ve asıl çıkışını burada yaptı. 2017'de İstanbulspor'la şampiyonluk yaşayan Yalçın Koşukavak, toplamda 3 sezon sarı-siyahlı kulübü çalıştırdı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK'nın başında bulunan 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon ve Altay'da görev aldı.