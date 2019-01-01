Fenerbahçe'nin hazırlık maçı fikstürü belli oldu

Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun hazırlık kampının ardından Avrupa'nın birçok liginden zorlu ekiplerle hazırlık maçı oynayacak.

, yeni sezon hazırlıklık için yapacağı kamp sonrasında zorlu rakipler ile karşılaşacak.

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2018-2019 sezonu henüz sona ermeden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlayan sarı-lacivertli ekip, hazırlık kampı süresince hangi takımlar ile mücadele edeceğini açıkladı. 'den ve Avrupa'nın çeşitli liglerinden takımlar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçlar ile gelecek sezona hazırlanacak.

Henüz tarihleri netlik kazanmayan maçlar şu şekilde;